Inter, Bastoni dice addio all’Atalanta: “Grazie Bergamo, non ti dimenticherò mai” – FOTO

Alessandro Bastoni ha voluto salutare l’Atalanta dopo i tanti anni passati insieme

Alessandro Bastoni lascia l’Atalanta e passa all’Inter. Il giovane difensore, molto probabilmente, continuerà il processo di crescita lontano da Milano, spostandosi in prestito in un altro club di Serie A. Al termine della sua avventura con l’Atalanta ha voluto salutare il club bergamasco per questi anni passati insieme. Questo il messaggio sul suo profilo Instagram.

Il saluto di Bastoni al mondo atalantino

È difficile trovare le parole giuste per descrivere questo momento, sono emozionato ed onorato per aver condiviso tante gioie con questa maglia, con questa famiglia, l’Atalanta. È arrivato il giorno dei saluti, un giorno speciale perché è l’ultimo dei miei 11 anni con la Dea.

Sono arrivato bambino, sembra ieri quando i miei genitori mi portavano da Cremona a Zingonia per sostenere gli allenamenti; quanti sacrifici, quanta fatica, ma tutto ciò mi ha reso un uomo, sono cresciuto sotto tutti gli aspetti, grazie ai mister, allo staff che lavora ogni giorno per farci crescere al meglio e far si che i desideri di un bambino diventino realtà. L’esordio in serie A, l’avventura in Europa League, tutto ciò in troppo poco tempo, le emozioni restano, tante, sono grato a tutto il mondo Atalanta, alla città di Bergamo, ai suoi tifosi, tutti con DNA atalantino sin dalla nascita. Se dovessi ripercorrere i miei anni, ricorderei tutto, in ogni singolo dettaglio, perché certe emozioni e sensazioni non puoi dimenticarle”.

“Sarò eternamente grato alla famiglia Percassi, che non ha mai smesso di credere in me, mi ha permesso di diventare quello che sono. Mi ha insegnato valori e l’amore per questa maglia… Ringrazio il mister Gasperini, il quale,mi ha aiutato a superare le mie debolezze, in campo e fuori… lo staff, preparatori, massaggiatori, magazzinieri, e tutti coloro che fanno parte di questa fantastica società.

Grazie soprattutto a voi tifosi, che avete nel cuore questi colori, e per voi l’Atalanta è una fede, mi avete trasmesso molto, mi avete fatto emozionare, mi avete sostenuto sempre, perché per voi questa maglia è passione, qualcosa di indescrivibile… grazie Atalanta, grazie Bergamo, non vi dimenticherò mai!”.