Inter Barcellona, Valverde si inchina ai nerazzurri (GdS)

Inter Barcellona, le parole di Valverde

Sicuramente sperava di imporsi anche a San Siro, invece Inter Barcellona ha restituito a Valverde un punto che comunque blinda, se mai ce ne fosse stato bisogno, il passaggio del turno. A fine match, l’ex Bilbao ha voluto complimentarsi con i calciatori nerazzurri per l’ottima partita disputata.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Abbiamo fatto una grandissima partita e centrato il primo obiettivo, cioè passare il turno. Volevamo vincere per essere sicuri del primo posto, ma ci è mancata la finalizzazione ma è giusto riconoscere anche i meriti dell’avversario. La virtù dell’Inter è proprio questa, saper reagire alle situazioni nel finale e quest’anno lo ha fatto diverse volte».

E poi ancora: «Vado via da Milano soddisfatto perché l’Inter è una grande squadra, si propone bene in avanti, cerca di ferire l’avversario, lo aggredisce. Non so quale sarà il suo percorso in Europa ma tutti devono stare attenti all’Inter, perché nel Dna ha la capacità di non arrendersi mai». Grandi applausi quindi per i nerazzurri.

Che elogi a Icardi

Inter Barcellona ha visto Mauro Icardi tra i grandi protagonisti. La sua prestazione quindi non poteva sfuggire a Valverde: «Con lui in attacco avremmo vinto? Beh, penso che in 12 sarebbe stato più facile vincere in effetti. Scherzi a parte, Icardi è un grande attaccante che anche quando sembra non esserci alla fine viene fuori con una perla. Però io sono felice dei miei giocatori». Come biasimarlo.

Quindi grandi complimenti all’Inter e a Maurito Icardi da parte di Valverde. Il tecnico blaugrana si è reso conto del grande valore della compagine nerazzurra, nonostante il divario tecnico che c’è tra l’Inter e il Barcellona. Questi complimenti certificano che la strada intrapresa da Spalletti e i suoi è quella giusta. E se son rose, fioriranno…