Inter-Barcellona, Spalletti stuzzicato da un’idea sorprendente. Ecco quale

Joao Mario in campo dal primo minuto? Spalletti ci pensa

L’Inter, reduce dalla vittoria casalinga con il Genoa, pensa già al big match di martedì con il Barcellona. I nerazzurri, dopo la sconfitta del Camp Nou, vogliono rifarsi. “Abbiamo imparato dalla lezione ricevuta” – ha affermato Spalletti ieri, sabato 3 novembre, nel postpartita. Ora sta a Icardi e compagni mettere in pratica quando imparato nel corso dei precedenti novanta minuti. L’allenatore di Certaldo, viste le ultime buone prestazioni, è stuzzicato da un’idea sorprendente. Joao Mario potrebbe partire dal primo minuto nella gara con i catalani. In questo caso, i nerazzurri scenderebbero in campo non con il classico 4-2-3-1, ma con un più organizzato 4-3-3.

Nainggolan, nonostante il gol segnato alla squadra allenata da Juric, non è ancora al meglio. Con Lautaro, nel ruolo di trequartista, la squadra sarebbe troppo sbilanciata. Per questi motivi, il portoghese, ex Sporting Lisbona, parte in vantaggio rispetto al belga e all’argentino. Gagliardini, autore di una doppietta ieri, non è schierabile perch fuori lista. Vecino riprenderà la sua posizione al fianco di Brozovic. Asamoah sostituirà Dalbert, Vrsaljko, invece, prenderà il posto di D’Ambrosio sulla destra. L’unico dubbio, almeno per il momento, riguarda il ruolo di terzo centrocampista. Joao Mario insidia con prepotenza Nainggolan.