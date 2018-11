Inter Barcellona: Messi giocherà? La risposta di Valverde in conferenza stampa

Inter Barcellona, Messi in campo nel match di domani sera? Il tecnico dei catalani ha risposto a questa domanda

Inter Barcellona, Lionel Messi giocherà domani sera? Una domanda che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore. Il fuoriclasse argentino è stato convocato per la sfida, dopo aver recuperato dall’infortunio al braccio subito circa un mese fa.

In conferenza stampa, Ernesto Valverde ha risposto a questo quesito: Messi giocherà? Il tecnico del Barcellona è rimasto molto vago, lasciando inalterati i dubbi della vigilia. Ecco il suo commento: “Dobbiamo valutare le condizioni di Leo, non deve farsi male di nuovo. Al momento, è disponibile. Ci sono tutte le possibilità, potrebbe giocare titolare o andare in tribuna. L’importanza di Leo per noi la conosciamo, domani non sarà decisiva la sua assenza o presenza”.

Messi in dubbio

La risposta del tecnico del Barcellona non ha sciolto nessun dubbio, ma le possibilità di vedere Lionel Messi in campo dall’inizio sono basse. Il fantasista argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma l’infortunio non è smaltito completamente al 100%.

Rischiare un nuovo infortunio è l’ultima cosa che il Barcellona vuole. Domani l’incontro è importante, ma come detto da Valverde in conferenza stampa “domani non sarà decisiva la sua assenza o presenza”.