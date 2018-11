Inter Barcellona, le pagelle tra i muri e il killer (GdS)

Inter Barcellona, le pagelle

Inter Barcellona è stata una di quelle partite non adatte ai tifosi nerazzurri deboli di cuore: i catalani, infatti, hanno schiacciato la squadra di mister Spalletti per quasi tutti i 90 minuti, senza dargli la possibilità di uscire fuori. E ciò ha comportato decine di conclusioni a tinte blaugrana verso la porta difesa da Samir Handanovic.

Ed è proprio da lui che partiremo per guardare le pagelle del match redatte dalla Gazzetta dello Sport. Il portiene sloveno ha ricevuto un bel 7,5 in pagella con tanto di “scettro” di migliore in campo: “All’andata nove parate, ieri almeno sette, con un doppio no a Coutinho e Dembélé e un paio di miracoli, su un lampo di Suarez e su Rakitic. San Samir è così, l’istinto non lo tradisce. Ma il primo cleansheet di Champions sfuma ancora”. Anche se, per sua stessa ammissione, non è stato precisissimo sul in occasione del gol subito.

Poco male, perché subito dopo Mauro Icardi ha ristabilito l’ordine delle cose con un gol dei suoi. Ecco la pagella invece del capitano interista: “Fino al gol era da 5,5 solo per lo sbattimento, poi lo squalo che è in lui – quello che vuole mettersi in casa – sente l’odore del sangue: e sono tre, in Champions. Voto 7”.

Disastro Nainggolan

Uno dei protagonisti assolutamente in negativo di Inter Barcellona è stato, senza dubbio, Radja Nainggolan. Il belga è apparso completamente fuori condizione, oltre che fuori fase. E, infatti, la sua pagella ne ha risentito, oltre che la sua prestazione in campo: “Piuttosto che una cattiveria contagiosa, in faccia gli si è letto che non stava ancora bene. Voluto per notti così, non è stata la sua notte: mai un’accelerazione, un cambio ritmo, un pressing chiamato, un morso. Neanche più alto nel 4-2-3-1. Voto 5” e “scettro” di peggiore in campo.

Per quanto riguarda le altre pagelle, Skriniar è una assoluta garanzia (voto 7), Politano ha dimostrato di poter stare in questi palcoscenici (6,5). Buona la prova dei due terzini Vrsaljko e Asamoah (6 per entrambi), male De Vrij (5,5) e Vecino (5,5). Buona anche la partita di Brozovic e Perisic (6 per entrambi). Infine una menzione particolare va fatta per Lautaro Martinez, entrato con la voglia di spaccare il mondo, e ci riesce: è sua la palla che carambola su Vecino e poi finisce a Icardi nell’azione del gol del pareggio: voto 6.