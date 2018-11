Inter-Barcellona: l’arbitro disegnato dall’Uefa è il polacco Marciniak

Inter-Barcellona: il polacco Marciniak è l’arbitro disegnato dall’Uefa. Ha già un precedente con un’italiana

Martedì sera San Siro sarà teatro della partitissima di Champions League Inter-Barcellona. Gara valida per la quarta giornata del gruppo B dove i nerazzurri cercheranno di riscattare la sconfitta in Spagna e conquistare punti preziosi per il passaggio del turno. Pochi minuti fa la Uefa ha ufficializzato chi arbitrerà la gara: sarà il polacco Marciniak. Quest’ultimo ha già arbitrato un’altra italiana sempre in Champions League, il Napoli contro la Stella Rossa.

Quella con il Barcellona sarà, forse, decisiva per i nerazzurri. Spalletti potrebbe accontentarsi di un pareggio per poi vincere con Tottenham e PSV. L’importante sarebbe non perdere così da tener ben distanti gli Spurs e gli olandesi. Ci sarà Nainggolan e molto probabilmente anche Messi davanti a un San Siro quasi sold out che si appresta a far segnare il record dei record di presenze e incassi.