Inter Barcellona | Borja Valero: “Paura mai…”

Inter Barcellona,

Inter Barcellona – Alla vigilia della gara di San Siro, parleranno in conferenza stampa due nerazzurri, successivamente sarà il turno del tecnico Luciano Spalletti.

Borja Valero: Cedo che si possano battere ma non sarà facile, non saremo qui se no.

E’ così difficile replicare il palleggio spagnolo?

Borja Valero: E’ molto difficile, non è casualità che le squadre spagnole abbiano questo tipo di gioco. Si possono battere e dobbiamo trovare un modo.

Potresti giocare come Eto’o?

Keita: Ogni partita è a se, domani dobbiamo provare a vincerla in tutti i modi.

Per te sarà una gara speciale?

Domani sarà un’emozio particolare per me certo.

Dopo 7 vittorie consecutive siete favoriti?

Borja Valero: No, continua ad esserlo il Barcellona nostante tutto.

Come ha visto Vecino crescere?

Borja Valero: Bhe, la prende Vecino…

Rispetto all’andata c’è meno paura e più consapevolezza?

Borja: Paura mai, sappiamo la loro forza ma mai parua. Abbiamo fiducia e lo abbiamo dimostrato.

Keita: La penso uguale al mio compagno.

Quali sono el vostre armi?

Keita: Siamo una squadra completa, grandi giocatori che possono fare bene anche dalla panchina. Siamo una squadra con molta forza. Insieme possiamo fare una grande partita.

Pesa non aver segnato?

Keita: Sono tranquillo, e a disposizione e concentrato per vincere. Non conta chi segna conta vincere.

Come cambia la gestione della partita?

Borja Valero: Loro gestiranno la palla a differenza del solito. Noi aspetteremo e li coglieremo in contropiede. Anche se noisappiamo getire bene la palla.

Cosa ti darà la tua esperienza al Barcellona domani?

Keita: Non credo che possa aiutare, domani saremo una squadra, non il singolo.

Come ti rapporteresti rispetto ai centrocampisti del Barca?

Io vengo dal Real e lo stile di gioco è diverso, ma poi mi hanno insegnato qullo stile così come le idee. Potrei somigliare a quello stile di centrocampista.