Inter Barcellona, i precedenti sorridono ai nerazzurri: Spalletti ci spera

Inter-Barcellona: i precedenti fanno sperare i nerazzurri. Si cerca la vittoria come nel 2010

Domani sera a San Siro andrà in scena Inter-Barcellona valida per la quarta giornata di Champions del gruppo B. I nerazzurri vogliono e devono riscattare la sconfitta in casa blaugrana di due settimane fa. Spalletti ha recuperato Nainggolan che sarà in campo visti anche i pochi minuti giocati durante Inter-Genoa con tanto di gol allo scadere. Il belga è pronto e vuole esserci così come Messi che è stato convocato. Non si sa se verrà impiegato dall’inizio o a gara in corso.

I precedenti tra i due club in quel di Milano sorridono ai nerazzurri. L’Inter, infatti, vanta due pareggi e una vittoria, quella del 2010 per 3-1. Spalletti e tutti i tifosi, quindi, sperano in un altro risultato a proprio favore, magari una vittoria. L’Inter è in un ottimo stato di forma, in campionato è alla settima vittoria di fila e vincere sarebbe la ciliegina sulla torta.