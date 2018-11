Inter Barcellona, gli ex Coutinho e Rafinha fanno paura ai nerazzurri

Inter-Barcellona: Rafinha e Coutinho tornano a San Siro e vogliono farlo da protogonisti

Stasera c’è l’attesissima sfida Inter-Barcellona, gara valida per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Una gara molto sentita da tutti non solo dal popolo nerazzurro. Spalletti si aspetta una risposta dai suoi, capire dove possono arrivare in nerazzurri e se hanno raggiunto la maturità giusta per poter competere con chiunque. Ci sarà Nainggolan che vuol dare il proprio contributo mentre Messi è a Milano ma non dovrebbe giocare.

I più attesi sono sicuramente gli ex nerazzurri, ora nelle fila del Barcellona: Coutinho e in particolare Rafinha. Quest’ultimo torna a San Siro dopo che la scorsa stagione lo ha visto protagonista contribuendo al raggiungimento della Champions. Le richieste economiche dei blaugrana non hanno consentito ai nerazzurri di riscattarlo e il riscatto è arrivato nella gara d’andata. Rafinha, infatti, ha segnato il gol del vantaggio blaugrana. Ora torna a Milano, in quello stadio che lo accolto e che ora teme proprio le sue giocate.

Altro ex è Coutinho che nella sua esperienza in nerazzurro non ha fatto vedere ciò che è oggi. Punto fermo del Barcellona, i nerazzurri dovranno fare attenzione ai suoi tocchi di piccolo genietto ma Spalletti è pronto a far muro per contrastare le sue giocate.