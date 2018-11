Inter Barcellona Champions League | Le probabili formazioni, Messi…

Inter Barcellona, le probabili

Inter Barcellona – Una sfida importantissima per entrambe le squadra. I nerazzurri, vincendo, potrebbero assicurarsi il passaggio del turno, medesimo discorso per i blaugrana, che grazie ai tre punti si avvicinerebbero inesorabilmente all vittoria del girone. Secondo quanto riportato da Sport.es, Messi con ogni probabilità partirà dalla panchina, infatti Valverde riproporrà il suo 11 abituale.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino, Politano, Nainggolan, Perisic. Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Luis Suárez, Coutinho. Allenatore: Valverde Ernesto

Fonte: Sport.es