Inter-Barcellona 1-1, Handanovic: “Sul gol potevo far meglio…”

L’Inter è riuscita a fermare il Barcellona, 1 a 1 dopo una gara sofferta non poco con i nerazzurri bravi a reagire dopo il vantaggio blaugrana di Malcom. Ci ha pensato Icardi e riportare il risultato in parità. La classifica del gruppo B di Champions vede i nerazzurri al secondo posto a 7 punti, seguiti dal Tottenham a 4 punti dopo la rocambolesca vittoria sul PSV per 2-1. Ora ai nerazzurri basterà un pareggio contro gli olandesi e magari una sconfitta degli Spurs contro il Barcellona.

Uno dei protagonisti della gara è stato sicuramente Handanovic che in alcune occasioni ha fermato la rabbia blaugrana. “Potevo far meglio sul gol, mi sono spostato prima del tiro. Sapevo che Malcom è mancino e dovevo far meglio. Abbiamo sofferto perchè abbiamo lasciato spesso il pallone agli avversari. Queste partite comunque ci fanno crescere. Dopo il nostro 1-1 lo stadio ci ha dato delle emozioni particolari. Mi è piaciuto lo spirito, voglio che miglioriamo. Siamo cresciuti in Italia ma queste squadre ci insegnano come giocare”. Così Handanovic ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky.