Inter Barcellona, 0-0 primo tempo: i nerazzurri soffrono, Handanovic salva

Inter Barcellona, 0-0 a fine primo tempo, catalani vicini al vantaggio, Handanovic protagonista, nerazzurri che soffrono

Inter Barcellona, si è concluso senza reti il primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League. Una prima frazione di gara che ha visto gli spagnoli mantenere il possesso palla per gran parte del tempo, sfiorando la rete del vantaggio con Suarez in un paio di occasioni.

La squadra di Spalletti ha faticato molto, cercando di non lasciare spazi al Barcellona. Troppi errori in fase di impostazione per i nerazzurri, che si sono resi pericolosi in una sola occasione con Asamoah che ha calciato alto di sinistro su un cross basso dalla sinistra di Perisic.

Handanovic protagonista

Un primo tempo che ha visto tra i migliori in campo Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è intervenuto in almeno due occasioni, fermando le conclusioni di Suarez e Coutinho.

I nerazzurri hanno provato a ripartire in contropiede in alcune situazioni di gioco, ma qualche errore tecnico di troppo ha frenato la squadra di Spalletti. Nel secondo tempo servirà ancora molta attenzione.