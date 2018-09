Inter, Ausilio si sbilancia sul rinnovo di Icardi:”Piano piano arriveremo …”

Ausilio prima del match contro il Parma

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match che i nerazzurri affronteranno contro il Parma. Tante domande riservate al dirigente su formazioni ed in particolar modo sul ritorno in Champions, con la partita di martedì contro il Tottenham.

Le frasi che suscitano più interesse sono quelle inerenti al possibile rinnovo di Mauro Icardi:

. Il rinnovo di Icardi? Ci sono dei contatti, ma non ci sono termini per cui si debba correre. Piano piano arriveremo a un accordo”.

Attacco col falso nove

“Sì, perché abbiamo tanti impegni. Affrontare tanti impegni con una sola punta centrale è rischioso. Anche la scelta di Keita va in questo senso, abbiamo optato per lui perché ci dà qualcosa di diverso con le sue qualità. Abbiamo variabili per giocare con e senza Icardi”.

Ritorno in Champions

“C’è talmente tanta fiducia che onestamente non mi sono mai preoccupato. Partendo dalla quarta fascia ci aspettavamo del resto un girone duro, era il nostro destino. La preoccupazione la lasciamo agli altri, l’orgoglio è di partecipare”.

Prima però c’è da vincere la partita di oggi per arrivare con il morale al massimo nel prossimo impegno.