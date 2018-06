La dirigenza nerazzurra pensa anche ai giovani

L’Inter e Piero Ausilio sono sempre attenti al mercato dei giovani talenti, che tanto denaro hanno portato finora nel club nerazzurro. L’ultimo obiettivo per il mercato del club di corso Vittorio Emanuele, porta al nome di Lucièn Agoume.

Centrocampista, classe 2002, è il capitano della nazionale francese Under 16. Secondo quanto riporta GazzaMercato, infatti, il centrocampista classe 2002 (sulle tracce del quale ci sono Barcellona e Manchester United) avrebbe folgorato la dirigenza nerazzurra, pronta ad alzare il pressing per portarlo a Milano. Il giocatore milita nel Sochaux, club al quale l’Inter ha prestato la scorsa estate il canterano Axel Bakayoko.

Pista confermata anche dalla GDS

Il giornalista de La Gazzetta Dello Sport, Nicolò Schira, ha confermato l’indiscrezione di mercato riguardante i nerazzurri, attraverso il suo profilo Twitter, che sarebbero sulle tracce del giovane Agoume, centrocampista del Sochaux e capitano della nazionale Under 16 francese: “L’Inter in pressing per arrivare al nuovo Pogba: nerazzurri sfidano Barcellona e Manchester United nella corsa al capitano della nazionale francese Under 16 Lucien Agoume (2002) del Sochaux.”

In patria è paragonato a Paul Pogba, per forza fisica e tecnica. Sul giocatore l’Inter sta lavorando per anticipare la concorrenza ed evitare che si scateni una vera e propria asta internazionale.