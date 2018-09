Inter, Ausilio pensa a un altro colpo a parametro zero

Loading...

Il Ds dell’Inter inizia a prenderci gusto. Dopo aver acquistato De Vrij e Asamoah, vuole regalare all’Inter un altro giocatore a costo zero. Il profilo in questione è il messicano Herrera, centrocampista del Porto. Il contratto del 28enne andrà in scadenza a fine stagione, e Ausilio sta cercando di anticipare la concorrenza, in primis la Roma, per portarlo a Milano.

L’ex Pachuca ha collezionato con la maglia del Porto 185 presenze mettendo a segno 25 goal. Un tassello fondamentale per l’Inter di Spalletti, alla ricerca di un regista che possa fare le veci di Brozovic.