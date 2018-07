Inter, Ausilio non cerca solo rinforzi per la mediana. L’attacco…

I nerazzurri cercano un vice Icardi

L’Inter cerca rinforzi in vista della prossima stagione. I nerazzurri, oltre al mediano, avrebbero bisogno di un ultimo ritocco in attacco per mettere gol, marcature ulteriori rispetto a quelli di Icardi e Perisic. Il solo Lautaro non è abbastanza. L’argentino sta sorprendendo tutti e potrebbe spingere Spalletti ad un cambio di modulo.

Le due punte non sono più solo un’idea per l’allenatore di Certaldo, ma una soluzione. Nainggolan agirebbe comunque da trequartista alle spalle dei due argentini. In panchina, inoltre, ci sarebbero anche Karamoh e Politano pronti a subentrare al posto del numero 10 nerazzurro.

C’è aria di “come back home”

Manca un vice Icardi. I nomi sul taccuino di Ausilio, direttore sportivo della società di Corso Vittorio Emanuele, sono diversi. In questo momento, i più gettonati a ricoprire il ruolo di gregario del capitano interista sono proprio due ex nerazzurri: Mattia Destro e Mario Balotelli.

Il primo, in forza al Bologna, vuole cambiare aria e la chiamata di una grande squadra potrebbe solo fargli ritrovare lavena agonistica persa negli ultimi anni in Emilia. Balotelli, invece, potrebbe essere un colpo low cost, un colpo dell’ultimo minuto per la dirigenza milanese.

L’ex Nizza e City arriverebbe a parametro zero. Al momento non ci sono delle trattative in corso, ma le esigenze di Spalletti sono chiare e mettono fretta agli uomini di mercato della società di Corso Vittorio Emanuele. I prossimi giorni, in questo senso, saranno molto importanti.