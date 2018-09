Inter, Ausilio ha un grande rimpianto: ecco il retroscena di mercato

Ausilio ha un grande rimpianto

Il collega Fabrizio Romano su Calciomercato.com, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda l’Inter.

Queste le sue parole: “Compirà 22 anni tra qualche giorno, è il futuro della Germania ed è costato un assegno da 37 milioni di euro. Tanto ha sborsato il Paris Saint-Germain del ds Antero Henrique per regalarsi Thilo Kehrer, difensore arrivato in extremis dallo Schalke04 di grandissimo talento.

Un nome da segnarsi per il futuro, a Parigi sono convinti possa diventare l’erede di Thiago Silva. Ma soprattutto un rimpianto segreto di Piero Ausilio, ds dell’Inter che aveva praticamente preso Kehrer a zero in tempi non sospetti”.

Ecco il retroscena di mercato: Kehrer aveva già firmato

Il giornalista poi continua: “Era l’inizio estate del 2015, tre anni fa, quando l’accordo tra Kehrer, la sua famiglia e l’Inter era praticamente raggiunto vista la scadenza di contratto con lo Schalke. Dalle giovanili del club tedesco sarebbe così arrivato poco dopo a Milano questo centrale grazie al lavoro di Ausilio e di Roberto Samaden, deux ex machina del settore giovanile nerazzurro.

Lo Schalke prende malissimo l’accordo e le prova tutte per far saltare l’operazione riuscendoci così: il trucchetto usato dal direttore sportivo Horst Heldt per far saltare l’intesa è semplice, l’Inter si era mossa già nella primavera coi primi contatti e in estate aveva già raggiunto l’accordo.

Ma visto che l’opzione per il rinnovo con lo Schalke era scattata unilateralmente, il giocatore si sarebbe trovato con due contratti firmati. Kehrer si è scusato con l’Inter perché era tutto fatto e il rimpianto aumenta, ha provato a forzare per vestire nerazzurro ma niente da fare: il club e il giocatore avrebbero rischiato una multa salatissima e una lunga squalifica (nel caso di Kehrer). Oggi, tre anni dopo, acquisto più caro dell’intero mercato del PSG”.

Fonte: Calciomercato.com