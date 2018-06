Inter, Ausilio definisce la strategia per portare il calciatore a Milano

Ausilio non si ferma

L’Inter ha ufficializzato da poco Radja Nainggolan ma ha pronto un altro colpo in canna. Si tratta di William Carvalho, centrocampista dello Sporting Lisbona che ora è impegnato nel Mondiale in Russia con il suo Portogallo.

Il centrocampista si svincolerà dal club ma in questo senso – riporta Premium Sport – il club nerazzurro vorrebbe strappare il sì del calciatore, per provare a capire se ci sono margini di manovra per risolvere il suo contratto con lo Sporting Lisbona per giusta causa davanti alla Fifa.

Caos totale

Bisogna inoltre registrare la poca stabilità della dirigenza che ha da poco sollevato dall’incarico il presidente Bruno de Carvalho . Per questo motivo rischia di essere esonerato anche il tecnico Sinisa Mihajlovic dopo solo 10 giorno dall’inizio della nuova avventura.

Una situazione davvero agitata quello dello Sporting Lisbona che adesso si trova anche senza allenatore e con due calciatori ( Bruno Fernandes e William Carvalho) decisi ad andare via dopo l’aggressione subita dai tifosi lo scorso 15 maggio.

Intanto anche la Gazzetta dello Sport ha confermato l’interesse dell’Inter:

“La trattativa per il 26enne centrocampista dello Sporting Lisbona non è ancora decollata perché si deve capire chi comanda nel club portoghese, ma l’Inter comunque è l’unica società disposta a fare un investimento sul giocatore e non solo a prenderlo a zero. Carvalho è stato offerto a molti in Europa, però i nerazzurri insieme ai soldi (una decina di milioni) potrebbero inserire nell’affare alcuni giocatori come Nagatomo, Karamoh o Eder“.

Fonte Premium e gazzetta dello sport