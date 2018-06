Inter attenta, è in arrivo un’offerta gigantesca per Brozovic

Mercato Inter: Brozovic, sirene cinesi

(Mercato Inter) Marcelo Brozovic in queste ore avrà di che pensare. Alla sua nazionale certo, ma anche all’Inter ed al suo futuro. Spalletti domenica scorsa ha confermato che lui e Ivan Perisic resteranno all’Inter per dare il loro apporto di esperienza soprattutto in ottica Champions.

Brozovic ha giocato una seconda parte di stagione ad altissimo livello. Il suo spostamento davanti alla difesa ha fatto scoprire un giocatore completo, lucido, in grado di svolgere entrambe le fasi con qualità notevolissime.

Questo ovviamente lo ha portato nel mirino di diversi top club stranieri, attenzioni rinforzate dalle ottime prove disputate dal croato in questa prima fase dei mondiali russi.

Mega offerta

Oggi però Il Giornale parla di una offerta monstre che potrebbe arrivare nei prossimi giorni per Marcelo.

“Brozovic è rinato sotto l’ala protettrice di Spalletti e l’Inter non vuole cederlo anche se voci di mercato parlano di un forte interessamento del campionato cinese per l’ex Dinamo Zagabria.

L’offerta che potrebbe arrivare negli uffici di Corso Vittorio Emanuele è corposa: 50 milioni di euro per il suo cartellino, ovvero il valore della clausola. Al giocatore sarebbero poi stati offerti 15 milioni di euro netti a stagione: una cifra da capogiro e difficilmente declinabile.

Brozovic è un punto fermo all’Inter e l’arrivo di Radja Nainggolan ed eventualmente quello di uno tra Dembélé e William Carvalho non ne mettono in dubbio la permanenza anche se l’offerta cinese potrebbe farlo vacillare. Toccherà all’Inter cercare di trattenerlo con motivazioni tecniche e magari economiche, magari con un rinnovo di contratto e adeguamento della clausola rescissoria”.

Un punto fermo per la prossima stagione

Brozovic nell’ultima stagione ha messo insieme 31 presenze e 4 gol in campionato. Dopo il brutto episodio dell’applauso ironico rivolto al pubblico di San Siro in occasione della sua sostituzione durante Inter Bologna, non furono pochi tifosi ed addetti ai lavori che considerarono chiusa la sua esperienza in nerazzurro. Da lì in poi Spalletti ha saputo creare un giocatore nuovo, che ha lasciato da parte quei momenti di scarsa incisività che lo avevano accompagnato fino ad allora. Nell’Inter della prossima stagione Brozovic dovrebbe essere un punto fermo. Con tanti saluti alla Cina.

