Inter, arrivano conferme sul giocatore: domani potrebbe essere il giorno decisivo

Inter al lavoro per rinforzare la rosa di mister Spalletti

L’Inter è la grande protagonista in questa prima parte di mercato. Dopo i quattro colpi messi a segno dalla dirigenza nerazzurra, domani potrebbe arrivare il quinto. De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e Nainggolan andranno a rinforzare e migliorare la rosa a disposizione di Spalletti.

Al tecnico nerazzurro manca ancora un terzino destro, un centrocampista centrale e un attaccante esterno. Tre ruoli in cui si sta cercando una figura che sia titolare nell’undici di Spalletti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio questa sera, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per il passaggio di Politano dal Sassuolo all’Inter.

Dagli studi di Sky Sport, Di Marzio ha aggiornato la situazione sul giocatore. Ecco le parole dell’esperto di mercato: “Arrivano conferme per Politano, 5 milioni di prestito più 20 milioni per il riscatto. Nella trattativa anche i giovani Zappa e Merola, si lavora a oltranza per trovare le giuste contropartite. Potrebbe essere inserito Odgaard. Domani altri contatti tra i club per trovare l’intesa definitiva”.

L’arrivo di Politano all’Inter non chiude le porte a Malcom o Suso. Il giocatore brasiliano del Bordeaux è la prima scelta dei nerazzurri. C’è l’accordo con il giocatore, ma non quello con il club francese. Il mercato in entrata dei nerazzurri non si ferma, Politano potrebbe essere il quinto colpo.