Inter, applausi per il settore giovanile: altri due trionfi!

Il settore giovanile dell’Inter è sempre grande protagonista, sono arrivati due trionfi per le squadre allenate da Zanchetta e Bonacina

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter sta dominando il palcoscenico italiano. Le squadre nerazzurre hanno conquistato molti titoli, grazie al grande lavoro degli allenatori e di tutto lo staff. Aspettando l’inizio dei campionati, sono arrivati due trionfi.

L’under 17 allenata da Andrea Zanchetta ha conquistato il 1° torneo ‘Pierluigi Casiraghi’, in memoria dello storico osservatore nerazzurro. L’under 16 di Gabriele Bonacina ha conquistato la ‘Evergrande Championship Cup’.

Il trionfo dell’under 17

Il 1° memorial ‘Pierluigi Casiraghi’ ha visto il trionfo dell’Inter. Nella finalissima giocata allo stadio ‘Breda’ di Sesto San Giovanni, i nerazzurri hanno battuto 1-0 il Real Madrid. Un successo prestigioso per i ragazzi di mister Zanchetta. La rete della vittoria nerazzurra ha portato la firma di Esposito su calcio di rigore.

Presenti all’evento i dirigenti del club, con l’amministratore delegato Alessandro Antonello, il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin e il direttore del Settore Giovanile nerazzurro Roberto Samaden. Antonello ha premiato la famiglia Casiraghi e ha ricordato l’importanza rivestita da Pierluigi nel mondo Inter: “E’ stato un piacere per l’Inter organizzare un torneo per ricordare una splendida. Intendiamo ripetere la manifestazione anche nei prossimi anni”. Paolo Manighetti, responsabile scouting estero, da sempre spalla destra di Pierluigi ha premiato Lorenzo Pirola con il “Pierluigi Casiraghi best player award”.

Il trionfo dell’Under 16

L’Inter under 16 di Bonacina ha conquistato la ‘Evergrande Championship Cup’. Nella finalissima giocata a Madrid, i nerazzurri hanno sconfitto 1-0 l’Atletico Madrid, grazie alla rete di Wilfried Gnonto.

Un torneo che ha visto i giovani nerazzurri non perdere nessuna partita. Mantenuta l’imbattibilità: pareggi con Evergrande e Shakhtar, poi vittorie con Getafe, PSV Eindhoven e in finale l’1-0 contro Atletico Madrid per un totale di 9 gol fatti e 2 subiti.

(fonte: inter.it)