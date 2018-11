Inter: al top nei big match, ma quanti punti persi con le piccole!

Sempre al top nei big match, l’Inter continua a perdere punti pesanti in classifica, soprattutto con le squadre di medio e basso livello. I neroazzurri, infatti, vedono sempre più lontana la Juventus, capolista a nove punti di distacco: un divario scavato dai troppi errori nei match più “semplici”, o quantomeno abbordabili, come Sassuolo, Parma e Atalanta, tenendo in considerazione anche il pareggio con il Torino.

Dopo sette vittorie consecutive che l’avevano portata al secondo posto nella corsa allo scudetto, l’Inter ha perso contro l’Atalanta crollando in casa dei bergamaschi. La tendenza è sempre la stessa, e pare che nemmeno il nuovo tecnico, Luciano Spalletti, riesca a invertirla.

L’analisi della Gazzetta

Come riporta la Gazzetta dello Sport. gli scontri diretti con Milan e Lazio hanno portato ai migliori risultati possibili. L’analisi della Rosa scava fino alla scorsa stagione, quando la tendenza era sempre la stessa: tra i big match l’Inter perse soltanto in casa con la Juventus, mentre con le squadre alla sua portata lasciò per strada 27 degli 84 punti potenziali, necessari per la corsa al titolo iridato. Inoltre, rispetto allo scorso anno, i neroazzurri hanno conquistato cinque punti in meno nelle prime 12 giornate. Ma quest’anno si gioca la Champions, e la stagione assume tutto un altro valore.