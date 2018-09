Inter, aggiornamenti sulle condizioni di Nainggolan ed Icardi

Inter: le condizioni del belga e dell’argentino

L’Inter inizia le settimana, dopo la vittoria contro il Bologna, con tante assenze ad Appiano. Luciano Spalletti lavorerà con pochi uomini a causa delle convocazioni per i prossimi impegni delle varie Nazionali. In particolar modo saranno monitorati Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

L’argentino si è accomodato in tribuna, sabato pomeriggio, dopo un fastidio muscolare che lo ha fermato nel prematch. Il numero 9 è stato anche convocato dal nuovo coach dell’Argentina e nel ritiro svolgerà ulteriori visite mediche. Quasi sicuramente ritornerà in Italia per recuperare ed essere a disposizione della squadra e preparare la sfida contro il Parma.

Discorso molto più semplice per il belga, rigenerato anche dal gol che ha sbloccato la partita e poi sostituito per semplice prevenzione. Il centrocampista ha dichiarato di non avere alcuno problema ma, come riporta Sportmediaset, sosterrà degli esami strumentali all’Humanitas che ne certificheranno la totale guarigione.

Esami anche per Danilo D’Ambrosio, uscito prima del triplice fischio per un problema alla coscia destra. Nella giornata di domani arriveranno notizie più dettagliate.

Fonte sportmediaset