Inter, a volte ritornano: Spalletti li rispolvera e loro convincono

Il tecnico rispolvera due pedine che diventano opzioni credibili

A volte ritornano. E’ proprio il caso di dirlo. La Gazzetta dello Sport analizza così la situazione di due nerazzurri, letteralmente “ripescati” da Luciano Spalletti. Queste le parole del quotidiano: “Uno stava per diventare un suddito del Principe (e non stiamo parlando di Milito), fra casinò e yacht. L’altro sembrava finito in fondo alla rosa, appena davanti a Joao Mario, con poche speranze di vedere la luce.

Invece la vittoria di Genova, fra le altre cose, ha segnato il definitivo ritorno fra i protagonisti di Antonio Candreva e Borja Valero. In un’Inter che ha parecchie alternative offensive, nonostante le limitazioni del Financial Fair Play, quei due, con una certa testardaggine, si sono guadagnati considerazione e lo status di “opzione credibile”.

Candreva ad un passo dall’addio, poi…

La rosea parte da Candreva, “che verso la metà di agosto si è trovato sulla scrivania un biglietto per Montecarlo, Principato di Monaco. All’interno dell’affare Keita il club di Rybolovlev era pronto a rilanciare l’italiano. Lui ci ha pensato, poi ha rifiutato: più che la situazione familiare (un figlio in arrivo, ma Montecarlo non è un brutto posto dove nascere), ha pesato la voglia e di riprendersi l’Inter.

L’ultima stagione, gli zero gol, qualche battibecco con i tifosi avevano lasciato l’amaro in bocca. Antonio era convinto di poter “cambiare verso” e farlo in un’Inter da Champions lo stuzzicava. La stagione è cominciata indietro nei ranking interni, ma il gol tanto inseguito è arrivato subito, al debutto contro il Bologna.

Candreva è tornato un’opzione, in Champions ha piazzato il corner per Vecino e a Genova addirittura è stato preferito a Perisic e Keita, finiti in panchina. Primo tempo a sinistra, nella sofferenza generale. Ripresa a destra, da migliore in campo, con cross per Icardi, un palo con tiro a giro di sinistro, poi conclusione secca parato da Audero. Riassumendo: le migliori occasioni nerazzurre. Spalletti lo ha tolto subito dopo, sorprendendo. Ma ora è tornato uno dei possibili titolari, anche per il futuro.

Borja Vale: l’ingresso in Champions un messaggio a Spalletti

Il quotidiano conclude la sua analisi con l’ex Fiorentina. “Non siamo ancora alla possibile titolarità, ma anche Borja Valero ha fatto parecchia strada, nell’ultima settimana. Fino a martedì, eravamo a zero minuti giocati. Lo spagnolo, primo acquisto di Spalletti la scorsa stagione, nel 2018 aveva pian piano perso posizioni, fino a scalare in questa pre-stagione al fondo delle risorse offensive, come seconda o terza alternativa al “rifinitore” Nainggolan, dietro a Lautaro e Politano.

L’ingresso in Champions, un paio di giocate, l’esito positivo di quel match lo hanno rilanciato. Con la Samp è arrivato il bis, con medesimo risultato: se non altro è diventato un amuleto. Ma è qualcosa di più, perché la sua capacità di giocare il pallone, mai smarrita nonostante le difficoltà di tenere i ritmi alti, può venire più che utile: “Io provo a fare quello che so, ciò che fa parte del mio stile di gioco.

Anche se per pochi minuti, sono riuscito a farlo abbastanza bene. In quei momenti bisognava avere calma, giocare senza frenesia. Importantissimo che tutti siano pronti a dare il massimo quando chiamati in causa, e sta accadendo”.

Fonte: GDS