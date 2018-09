Inter – A Marassi continua il magic moment del centrocampista nerazzurro

Vecino uomo copertina di un Inter che torna a vincere

L’Inter ritrova la vittoria anche in campionato dopo aver vinto in Champions contro gli Spurs allenati da Mauricio Pochettino. Luciano Spalletti, nonostante una prestazione non ottimale, può essere soddisfatto del carattere e della personalità dimostrati, soprattutto, nella parte finale del match. I giocatori volevano fortemente questa vittoria e l’hanno ottenuta con le unghie e con i denti. Il gol di Brozovic è stata una liberazione per tutti, anche per Spalletti che ha manifestato tutta la sua gioia dopo la realizzazione del croato. Due gol annullati, giustamente, un palo e diverse occasioni non sfruttate hanno creato tensione e pressione sulle spalle di tutto l’ambiente nerazzurro.

Con altri tre punti in tasca, la società di Corso Vittorio Emanuele può pensare alla prossima gara casalinga contro la Fiorentina con una maggiore tranquillità. Uno degli uomini più in forma del momento è sicuramente Vecino. L’ex viola è il vero uomo copertina dell’ultima settimana nerazzurra. Il match di Marassi è stato complicato, soprattutto, per via della qualità dei centrocampisti di Gampaolo. I suoi recuperi palla e i contrasti vinti nella zona centrale del campo hanno determinato e non poco.

Chi al fianco di Brozovic?

Luciano Spalletti, manager della squadra milanese, deve decidere se sfruttare un Vecino formato Champions oppure se puntare su Gagliardini, il quale, almeno per il momento, parte in svantaggio rispetto al compagno di squadra sudamericano.

Il numero 5 dell’Inter, ex Atalanta, si è difeso nelle precedenti apparizioni anche in quella non fortunata contro il Parma. Non potendolo schierare in Champions League, Gagliardini è il partner di Brozovic almeno in campionato, ma il tutto dipenderà dalle scelte di Spalletti. Il manager di Certaldo sa di avere una rosa ampia e completa, ma quest’ultima va anche gestita al meglio perchè gli impegni sono molti e ravvicinati.

La gara contro la Fiorentina, a San Siro, sarà importante, poichè importante sarà ritrovare una vittoria casalinga che in questo campionato ancora manca. Fino a questo momento, solo un pareggio con il Torino e la clamorosa sconfitta con il Parma.