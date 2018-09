Inter, a gennaio nuovo assalto a Modric: Ausilio ha pronte le alternative

Il direttore vuole inserire un regista in rosa: priorità al croato

Secondo quanto riporta stamane il Corriere dello Sport, il club nerazzurro non ha mollato Luka Modric, il fuoriclasse di Zara: l’idea di Ausilio è quella di ricostruire i rapporti con il Real Madrid, per tornare alla carica già a gennaio o la prossima estate.

Priorità al regista dunque, con Piero Ausilio che ha un pensiero fisso: rinforzare il centrocampo. Il direttore sportivo dei nerazzurri, continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid.

Ausilio ha pronte le alternative a Modric

Il quodiano sottolinea che, “al momento, appare complicata la pista che porta a Leandro Paredes. L’argentino ex Roma è una pedina inamovibile nello Zenit di Semak, oltre a non possedere il passaporto comunitario: l’Inter ha, infatti, già occupato gli slot per gli ‘extra’ con Lautaro e Keita.

Nel mirino del club nerazzurro ci sono anche Lucas Tousart, gioiellino del Lione, affrontato in estate nell’International Champions Cup, e Dennis Praet della Sampdoria, nato trequartista e trasformato da Giampaolo prima in mezzala e poi in regista. Proprio come fatto con Paredes a Empoli. La soluzione più economica porta a Cesc Fabregas, nel mirino anche del Milan: lo spagnolo sarà svincolato il prossimo giugno, ma c’è da convincere Sarri a lasciarlo partire”.

Fonte: Corriere dello Sport