Inter, 7 gare in 21 giorni: Spalletti cambia la preparazione

Inizia un periodo bollette per l’Inter: il tecnico cambia i programmi

Il tour (de force) dell’Inter comincia sabato alle 15 al Meazza contro il Parma e si chiude domenica 7 ottobre alle 20.30 in casa della Spal, dove si giocherà l’8a giornata di Serie A (prima del nuovo stop per le nazionali).

Serviranno muscoli freschi e testa riposata, ecco perché Luciano Spalletti modulerà la preparazione in vista del doppio impegno campionato-Champions League. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, in edicola stamane.

Lo staff di Spalletti prepara programmi particolari anche per gli esclusi

La rosea afferma che “lo staff di Spalletti continuerà a puntare molto sul lavoro personalizzato, in campo e in palestra, su ogni giocatore. In questo modo si eviteranno sovraccarichi per chi è affaticato e chi ha qualche acciacco post partita.

Sino a ora Nainggolan e compagni si sono allenati una volta al giorno, con una seconda seduta aggiuntiva una volta alla settimana: le due “fatiche” giornaliere ad Appiano adesso non si faranno più. Secondo La Gazzetta dello Sport la parte tattica sarà intensificata: lo studio degli avversari per Spalletti resta infatti fondamentale.

Il fatto che l’Inter sarà in campo praticamente ogni tre giorni toglie anche spazio per i giorni liberi ai giocatori, che passeranno tantissimo tempo insieme in campo. Il giorno dopo le partite rimarrà lo stesso programma: scarico per chi ha giocato e lavoro normale per gli altri.

Previsto anche un programma particolare per chi giocherà solamente in campionato: Joao Mario, Gagliardini e Dalbert, esclusi dalla lista Champions, non seguiranno i compagni nelle trasferte di Coppa ma resteranno ad Appiano per lavorare con lo staff nerazzurro”.

Fonte: GDS