Inter, in 3 anni al vertice: la strategia è chiara, Champions e Stadio fulcro

Suning ha già la strategia per crescere ancora

“Steven Zhang e Suning vogliono fare le cose in grande e riportare l’Inter ai fasti del passato”. Apre così la Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

“Non si dimentichi mai questo punto di partenza: Zhang senior vuole fare di Suning un’azienda mondiale, non solo leader sul mercato asiatico. Ha individuato nell’Inter il veicolo migliore per sfondare. Steven ha in testa un’Inter in grado di vincere lo scudetto e competere a livello internazionale senza la paura del Camp Nou, nel giro di tre anni”. Cinque sono i punti fondamentali per la riuscita del progetto: presenza stabile in Champions, aumento dei ricavi, gestione tecnica al top, mercato libero da vincoli e così maggiore player trading finendo con una maggior attenzione ai giovani.

La rosea sottolinea come la proprietà voglia una presenza non da comparsa in Champions League: visto che la distanza in termini di bilancio (114 mln) con la Juve è dettata anche dalle differenti “campagne” europee degli ultimi anni che hanno visto i bianconeri sempre protagonisti in CL a differenza dei nerazzurri. La questione ricavi è fondamentale: “c’è la necessità di aumentare i ricavi commerciali”, spiega il quotidiano che analizza tre possibili situazioni per farlo: sfruttare ancora di più il mercato asiatico fino alla gestione di San Siro passando per lo sponsor sulla maglia: l’accordo con Pirelli, prolungato fino al 2020, può portare nelle casse nerazzurre fino a un massimo di 22 mln, ma Zhang è convinto che ci siano altri margini di crescita.

Fonte: Gazzetta dello Sport