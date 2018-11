Possibile tegola per l’Inter: un difensore si infortuna con la sua nazionale?

Tegola per l’Inter: un giocatore potrebbe essersi infortunato nella gara della sua nazionale

Potenziale brutta notizia per l’Inter di Luciano Spalletti che arriva direttamente dal campo di Inghilterra Croazia. Il difensore croato Sime Vrsaljko è stato infatti sostituito dopo appena 26 minuti dal CT Zlatko Dalic. Non è chiara la motivazione dietro la decisione di togliere il terzino destro nerazzurro, che ha lasciato il posto in campo a Antonio Milic (difensore in forza all’Andelrecht).

Si potrebbe trattare di una semplice scelta tecnica, anche se il poco lasso di tempo trascorso dall’inizio della gara renderebbe questa ipotesi difficilmente credibile. Potrebbe trattarsi di un problema fisico, ed in particolare di un infortunio muscolare.

Al momento è ancora presto e si attendono aggiornamenti. Se dovesse essere confermata la voce che parla di un infortunio si tratterebbe di una vera tegola per l’Inter. I nerazzurri perderebbero il terzino prelevato dall’Atletico Madrid con la formula del prestito proprio nel momento peggiore.

Gli uomini di Spalletti dovranno affrontare un vero e proprio tour de force, per il tecnico dosare le energie di tutti i suoi giocatori sarà fondamentale. Avere un uomo in meno in difesa sarebbe un autentico grattacapo per l’allenatore toscano. Prima di fasciarsi la testa però bisognerà attendere nuove notizie.