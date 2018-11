Inter umiliata dall’Atalanta. Finisce 4 a 1 per i bergamaschi

L’Inter esce male dal campo dell’Atalanta. Finisce 4 a 1 per i padroni di casa

Mezzogiorno amaro per l’Inter in questa domenica, visto che la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta per 4 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa dominano in lungo ed in largo. Al settimo minuto Hateboer porta in vantaggio i suoi. Il leit motiv della prima frazione è quello di un assedio degli uomini di Gasperini. Almeno 4 sono le occasioni nette per l’Atalanta di portare a due le marcature, ma Handanovic si oppone ed Ilicic sbaglia una rete a porta vuota.

La seconda frazione sembra partire meglio, visto che un errore combinato di tutta la difesa bergamasca porta al rigore che Icardi realizza. L’Inter sembra essere presente dopo l’ectoplasmico primo tempo. Ma l’1 a 1 è solo un’illusione. Due calci piazzati consentono all’Atalanta di portarsi sul 3 a 1, nonostante il ritmo dei padroni di casa sia nettamente più basse rispetto a quello della prima frazione.

Brozovic compie un fallo che gli costa il secondo giallo e l’espulsione, e poco dopo Gomez la chiude. Il suo bellissimo tiro a giro porta al definitivo 4 a 1. Brutta sconfitta per l’Inter che subisce 4 reti dopo averne subiti appena 6 in 11 gare di campionato.