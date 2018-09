Questa Pazza Inter tutta cuore ne ricorda un’altra di qualche anno fa

Un’Inter tutta cuore che ne ricorda una di qualche stagione fa

Era la stagione 2004-2005 e sulla dell’Inter sedeva il neo tecnico Roberto Mancini, reduce da un’ottima stagione alla guida della Lazio. Un mercato estivo sontuoso aveva portato a Milano giocatori del calibro di Sinisa Mihajlovic, Edgar Davids, Juan Sebastian Veron ed un certo Esteban Cambiasso. Le aspettative e le ambizioni erano alle stelle per quella squadra. Ma l’inizio del campionato ha parzialmente ridimensionato i sogni del mondo nerazzurro.

La squadra sembrava essere malata di una strana malattia, chiamata “pareggite”. Gli uomini guidati da Mancini esprimevano un grande gioco, ma non riuscivano ad essere cinici. E spesso le sbandate difensive consentivano agli avversari di andare in rete. A fine stagione i pareggi furono addirittura 18, 13 dei quali nel girone d’andata.

Tuttavia vedendo giocare quella squadra emergeva un aspetto. Quei giocatori non erano capaci di perdere. I quasi ognuna delle gare terminate in parità gli uomini dell’attuale CT della Nazionale erano andati sotto, e in moltissime occasioni il pari è stato raggiunto solo negli ultimi minuti. Tanto che quando gli avversari andavano in vantaggio veniva da pensare, in un clima di totale tranquillità: “Tanto alla fine si pareggia almeno”. E così era. Solo due furono infatti le sconfitte quell’anno, una delle quali arrivò quando il campionato non aveva più nulla da dire. Ed era davvero uno spettacolo (per tifosi di certo non dal cuore debole) vedere gli arrembaggi finali, in cui tutti gli schemi saltavano ed emergeva lo spirito e la quintessenza della “Pazza Inter”.

Similitudini

Difficile non trovare un parallelismo ed una certa somiglianza con l’Inter di Luciano Spalletti vista nelle ultime gare. Anche in questa squadra si vede quel grande cuore esplodere quando le cose si fanno difficile.Anche qui sembra vedersi una squadra che non è intenzionata ad arrendersi finché resta ancora un solo minuto da giocare. Si è visto contro il Tottenham e si è visto ieri contro la Sampdoria. E così, per dire, era proprio in quella stagione 2004-2005 che l’Inter riuscì a ribaltare, proprio contro la squadra doriana, il 2 a 0, trasformandolo in un 3 a 2, nei 5 minuti finali. Una vittoria al cardiopalma. Un pò come quella di ieri sera insomma.