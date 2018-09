Inghilterra-Spagna: gli Spurs Kane e Alli deludono. Spalletti ottimista

Nella gara di Nations League vinta dagli spagnoli 2-1, i due giocatori del Tottenham non hanno brillato.

Se i giocatori nerazzurri, grazie al week end libero concesso da Spalletti, hanno optato per qualche giorno di vacanza, per il tecnico è stato un sabato sera non proprio di relax. L’attenzione dell’allenatore nerazzurro è stata tutta per il big match in Nations League tra Inghilterra e Spagna, gara vinta per 2-1 dagli spagnoli guidati da Garcia. Occhi puntati sui due calciatori più pericolosi dell’inglesi Kane e Alli che Spalletti ritroverà nella prima gara di Champions contro il Tottenham.

Entrambi, per la gioia nerazzurra, non hanno brillato. Poco offensivi, nonostante qualche buona giocata di Kane, a causa della pressione costante degli spagnoli che hanno costretto più copertura in fase difensiva. Poca roba se si pensa che in campionato Kane in tre partite ha già messo a segno due reti. Un’indicazione importante per Spalletti per fermare l’attaccante del Tottenham. Chi, invece, ha giocato una buona gara è Trippier, tra gli ultimi ad arrendersi alla sconfitta contro la Spagna.