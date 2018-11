Ingaggi: il Barcellona è la squadra che spende di più, l’Inter è 62ma

Sono gli atleti del Barcellona i più pagati in assoluto al mondo. Questo secondo quanto stilato dal rapporto annuale di “Sport Intelligence” nel “Global Sports Salaries Survey 2018”. Il club spagnolo primeggia infatti in classifica con un ingaggio medio per giocatore di oltre dieci milioni di sterline all’anno. Messi e compagni guadagnerebbero circa 11,8 milioni di euro l’anno, oltre 2 milioni in più dei colleghi del Real Madrid, secondi ad una media di 9,1 milioni di euro.

A seguire solo squadre dell’NBA: Oklahoma City Thunder e Golden States Warriors con 8,8 mln, i Washington Wizards a 8,5 mln e i Toronto Raptors a 8,5 mln. Il mondo del pallone chiude la top ten con la Juventus, nona assoluta e terza, se si considerano solo le società calcistiche, proprio dietro Barça e Real, con un ingaggio medio di 7,6 milioni per giocatore (i bianconeri erano 32° nella classifica del 2017).

E il resto della serie A?

Detto della Juventus, la prima tra le squadre italiane a livello assoluto è l’Inter, 62ma con una media di ingaggi di 4,1 milioni di euro. Segue il Milan, 65° con 4 milioni, la Roma 76ma con 3,2 milioni e il Napoli 78mo a 3,1 milioni. Fanalino di coda è l’Empoli, con uno stipendio medio di 474 mila euro.

La Lega Serie A è complessivamente ottava, a livello calcistico dietro Premier e Liga ma davanti a Bundesliga e Ligue1), con una media di 1,7 milioni di euro.