Un nuovo brutto infortunio per Rafinha, per lui stagione finita

Rafinha si infortuna con il Barcellona, per lui la stagione è finita

Non trova pace Rafinha, che sembrava aver messo alle spalle il periodo più brutta della sua carriera da professionista dopo aver recuperato da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per più di un anno. Il giocatore del Barcellona ha infatti subito un grave infortunio. Si tratta di una rottura del legamento crociato sinistro.

Un infortunio questo che costringerà il giocatore ad operarsi nei prossimi giorni. I tempi di recupero stimati sono superiori ai sette mesi. Per lui quindi la stagione può considerarsi conclusa. Il giocatore era entrato nel cuore dei tifosi interisti dopo l’ottima seconda parte di stagione che lo aveva visto protagonista, e che si è conclusa con l’approdo in Champions League.

Dopo il mancato riscatto a giugno Rafinha è tornato in blaugrana, dove stava trovando sempre più spazio, scalando diverse gerarche nei pensieri di Valverde. Per lui erano sempre presenti le voci di mercato, che parlavano addirittura di una forte possibilità di tornare in Italia, stavolta con la maglia della Roma.

Inoltre il suo nome era sempre associato all’Inter, dove aveva davvero lasciato un pezzo di cuore. Ora dovrà riniziare da capo con una lunga convalescenza, e soprattutto un’altra lunga assenza dai campi di gioco. Davvero sfortunata la storia professionale del centrocampista brasiliano.