Infortunio Nainggolan: gli aggiornamenti da Londra. Per il nerazzurro…

Infortunio Nainggolan, il centrocampista è uscito nella prima frazione di gara, gli aggiornamenti

Infortunio Nainggolan, l’Inter ha dovuto sostituire il centrocampista belga al 44° del primo tempo. Un affaticamento muscolare, questo è quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport. Al posto di Nainggolan è entrato Borja Valero.

Per il giocatore belga una prima parte di stagione con molti stop. Dall’infortunio muscolare subito durante la preparazione estiva, a quello subito nel derby di Milano. Al ritorno in Italia, si potrà sapere qualcosa in più sull’entità dell’infortunio patito questa sera.