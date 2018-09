CorSera | Incredibile stoccata al dirigente bianconero: “Marotta parla che”

Marotta punto dal Corriere della Sera

L’amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, è stato protagonista di una particolare uscita in merito alla vicenda della fascia di capitano in memoria di Astori. La Fiorentina sarebbe intenzionata ad indossare una fascia da capitano in memoria del defunto Astori, questo però andrebbe contro il regolamento. Il dirigente bianconero ha detto: “Rispetto per i sentimenti, ma c’è un regolamento. Ne parleremo”.

Come si legge su Corriere della Sera, “da una settimana il calcio italiano parla della indispensabile decisione di vietare le fasce da capitano personalizzate, e si sta ancora aspettando di trovare la soluzione – di puro buon senso – che consenta ai giocatori della Fiorentina di far vivere il ricordo di Astori. Ne è seguito perdibilissimo dibattito, anche se la Fiorentina si era già detta disposta a pagare le multe (un’assurdità). Impagabili le parole di Beppe Marotta, ad della Juve: «Rispetto per i sentimenti, ma c’è un regolamento. Ne parleremo». Detto dal dirigente della società che espone due scudetti che sono stati revocati. Un consiglio: parlatene poco, risolvetela subito e poi dedicatevi a cose più serie, perché dare ragione alla Bild che ci sbeffeggia è molto fastidioso”.

Fonte: Corriere della Sera