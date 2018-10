Incredibile gesto di Nainggolan. Ecco cosa ha detto a Spalletti il belga

Nainggolan ed il suo incredibile gesto in vista del derby

Radja Nainggolan è stato senza ombra di dubbio il colpo estivo che più di tutti ha acceso gli animi e l’entusiasmo dei tifosi. Il belga è arrivato dalla Roma nell’ambito di una trattativa che ha visto Santon compiere il percorso inverso. Il centrocampista, pupillo del tecnico Luciano Spalletti, ha vestito la maglia nerazzurra con l’incombente peso di dover essere il trascinatore di questa Inter.

E dalle prime gare disputate si è iniziato ad intravedere il potenziale del giocatore. La forma fisica di Nainggolan non è al top al momento, a causa di un infortunio in esatte che lo ha costretto a saltare gran parte della preparazione estiva. E proprio per ovviare a questa situazione l’ex Roma ha compiuto un gesto davvero lodevole in vista del derby di domenica prossima.

Nainggolan come noto infatti non fa più parte della nazionale belga, visto che il tecnico Martinez ha deciso di non puntare più su di lui, principalmente per ragioni extra calcistiche. Ebbene, anziché approfittare della pausa per concedersi un pò di riposo il centrocampista ha deciso di allenarsi da solo ad Appiano Gentile per migliorare la sua condizione atletica. E per fare ciò ha “costretto” un collaboratore di Spalletti a rimanere con lui in questi giorni.

Il gesto di Nainggolan raccontato dal Corriere dello Sport

“Come gli altri nerazzurri, è rimasto a riposo fino a mercoledì, poi si è presentato alla Pinetina, ma non ha potuto lavorare con l’intensità che voleva a causa di una botta che ha rimediato a Ferrara al collo di un piede.

Non pensate che per tre giorni sia rimasto in relax sul lettino dei massaggi perché ci vuole ben altro per fermarlo, ma comunque non ha potuto mettere nelle gambe la benzina che voleva. Da qui l’idea che ha avuto e che ne evidenzia l’indubbia professionalità.

«Io mi alleno anche nei prossimi due giorni» ha detto venerdì a Spalletti. Con lui alla Pinetina è rimasto uno dei membri dello staff tecnico con l’obiettivo di tirarlo a lucido grazie a un programma fatto di scatti, conclusioni a rete e lavoro sulla corsa. Nainggolan è già caldo in vista del derby”.