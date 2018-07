Incredibile ai Mondiali! Il gesto dei calciatori che fa il giro del mondo

Il gesto dei giocatori giapponesi che fa il giro del mondo

Ieri sera, al termine di Belgio Giappone un gesto che resterà nella storia di questi Mondiali e che sta facendo il giro del mondo.

Quando si parla di Mondiali spesso si parla delle giocate dei campioni e dello spettacolo dei tifosi sugli spalti. Ieri sera, però, al termine del 3-2 che ha regalato al Belgio i quarti di finale dei Mondiali ai danni del Giappone, c’è stato un altro gesto che ha fatto il giro del mondo.

I giocatori del Giappone, infatti, hanno lasciato lo spogliatoio in condizioni perfette, senza lasciar traccia del loro passaggio. L’unica traccia del passaggio dei nipponici è stato un biglietto lasciato sul tavolo in mezzo allo spogliatoio con scritto “Grazie” in russo. Allo stesso modo, i tifosi della nazionale del Sol Levante hanno pulito gli spalti da ogni genere di rifiuto al termine della partita. Una lezione di civiltà e rispetto. La nazionale nipponica resterà nei cuori di tutti gli amanti del calcio, non solo per le grandi imprese sul campo da gioco ma, anche, per la bontà dei giocatori e dei tifosi.

Il futuro del Belgio ai Mondiali

La nazionale del Belgio, ora, affronterà il Brasile di Neymar nei quarti di finale.

In semifinale, invece, l’avversaria potrebbe essere una tra Uruguay e Francia.