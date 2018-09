Il week end dei nerazzurri: Handanovic all’Arena di Verona per Bocelli

Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai suoi: il portiere nerazzurro vola a Verona al concerto di Bocelli

Serata in relax per Samir Handanovic nello scenario dell’Arena di Verona, la voce di Andrea Bocelli e in compagnia della propria fidanzata e dell’amico Birsa. Spalletti ha concesso il week end libero ai nerazzurri che si sono allenati tutta settimana non impegnati con le proprie Nazionali. Molti hanno deciso di concedersi due giorni in tranquillità con i propri cari in vacanza. Se Nainggolan si diverte in compagnia di sua famiglia da autentico e attento padre, Handanovic si è dato alla musica.

Il numero uno nerazzurro, infatti, ha optato per la serata a Verona, in Arena, al concerto evento di un tifoso nerazzurro d’eccellenza, Andrea Bocelli. Presente anche Wanda Nara. Handanovic ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della fidanzata e dell’amico Birsa, che gioca proprio a Verona nel Chievo, con la propria compagnia. Immediati i commenti dei suoi compagni di squadra tra cui Perisic.