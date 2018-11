Il Tottenham sfida l’Inter. Il messaggio di Eriksen “Ci siamo ancora”

Dopo il pareggio dell’Inter contro il Barcellona e la vittoria rocambolesca del Tottenham contro il PSV per 2-1 la classifica del gruppo B di Champions parla così: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, PSV 1. L’Inter è sicuramente favorita per il passaggio agli ottavi vista anche la vittoria contro gli Spurs all’andata. L’Inter potrà accontentarsi di un pareggio contro gli inglesi e magari vincere contro gli olandesi. In casa Tottenham, però, ci credono e hanno iniziato a mandare chiari messaggi ai nerazzurri.

Se Van Bommel, tecnico del PSV, ha avvertito i nerazzurri sulle condizioni indecorose del campo dover giocano gli Spurs “Il campo di Wembley fa schifo. Anzi, è proprio una merda”, in casa degli inglesi sono ottimisti. Kane, dopo la doppietta proprio contro gli olandesi è certo che i discorsi siano ancora aperti e possono farcela. Dello stesso avviso è anche Eriksen che su Instagram ha mandato un messaggio ai nerazzurri “Ci siamo ancora“. Spalletti e i nerazzurri sono avvisati, gli Spurs ci credono.