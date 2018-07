Il Real Madrid nega tutto: nessuna offerta per l’attaccante

Comunicato ufficiale del Real Madrid

Il Real Madrid ha annunciato che non è stata avviata nessuna trattativa con il Psg per Mbappé. Questo il testo del comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del club.

“Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas”.



“El Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes”.

“In seguito alle informazioni pubblicate nelle ultime ore in riferimento a un presunto accordo tra Real e Psg per Mbappé, il Real afferma che esse sono decisamente false”.

“Il Real Madrid non ha formalizzato alcuna offerta, né al Psg né al giocatore e si rammarica della diffusione di questo tipo di informazioni”.