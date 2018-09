Il primo trofeo di Chivu da allenatore Inter: vince alla Mourinho!

Cristian Chivu alza il suo primo trofeo in veste di allenatore. L’ex difensore studia da Mourinho e comincia bene.

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Un detto che anche nel calcio trova la sua dimensione profetica. L’ex giocatore dell’Inter Cristian Chivu, attualmente tecnico dell’under 14 nerazzurra, lo sa bene. Vince il torneo Memorial Graziano Peletti e alza il suo primo trofeo da tecnico.

Cristian Chivu e la prima gioia da allenatore, aspettando l’Inter maggiore.

Cristian Chivu non si accontenta di essere stato un ottimo elemento da giocatore. Vuole essere un grande allenatore in futuro. Il presente dice che la sua Under 14 lo ha fatto conquistare il suo primo titolo in panca. Battuto il Torino per 1-0 nella finalissima.

“My new life. My team. Our first trophy”. Commenta così lui su Instagram. Inizia un nuovo percorso per Chivu. Vincendo. Cercando di seguire le orme dell’Inter versione triplete, ma da un’altra veste. Alla Josè Mourinho. Il maestro.