Il Parma sfida l’Inter: D’Aversa mette paura a Spalletti

Roberto D’Aversa gioca già Inter-Parma. Il tecnico emiliano comincia a mettere pressione al su collega Luciano Spalletti a 10 giorni dal match di campionato.

L’Inter tornerà in campo dopo la sosta in un match casalingo tutt’altro che agevole. A San Siro arriverà il Parma di Roberto D’Aversa, messosi in particolare evidenza contro la Juve. Una partita da non prendere affatto sottogamba.

D’Aversa lancia la sfida all’Inter: “Dobbiamo affrontarli con intensità come con la Juve”.

Il Parma venderà cara la pelle all’Inter di Luciano Spalletti. Questa è certezza. Basti leggere le parole rilasciate al canale 12 Tv Parma dall’altro mister, Roberto D’Aversa. L’allenatore suona la carica e mette pressione ai nerazzurri.

O quantomeno tenta di farlo: “Dobbiamo affrontare così tutte le partite con la stessa intensità. Lo faremo anche con l’Inter, come abbiamo fatto con la Juve. Nelle prossime settimane vedrete il vero Parma. C’è bisogno di tempo”. Attenti al Parma. Spalletti lo sa e terrà la guardia dei suoi.