Il Napoli gioca d’anticipo. De Laurentiis: “Ho già parlato con l’agente del giocatore”

Il Napoli si muove per il giocatore, rivelazione in questo inizio di stagione, il presidente conferma di aver già parlato con l’agente

La stagione è appena iniziata, ma in casa Napoli si guarda già al futuro. Il club partenopeo ha messo gli occhi su Krzysztof Piątek, attaccante del Genoa. Il centravanti polacco è la grande rivelazione della stagione. Miglior marcatore della serie A con 9 reti in sette partite, Piatek ha segnato in tutti i match giocati fino ad ora in campionato.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con molti club che hanno già segnato il suo nome sul taccuino. Piatek ha segnato anche all’esordio in nazionale, nel match perso 3-2 contro il Portogallo nella Nations League.

De Laurentiis conferma

Il Napoli è molto interessato a Krzysztof Piątek. La conferma è arrivata direttamente del presidente del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis ha già parlato con il presidente del Genoa Preziosi e con l’agente del giocatore. Ci sarà un nuovo incontro per parlare di Piatek.

Il numero uno del club ha anche spiegato che bisognerà capire se il centravanti polacco potrà essere funzionale al progetto del Napoli. Sarà importante capire se l’attaccante sarà compatibile con il gioco espresso dalla squadra di Ancelotti. In rosa è già presente un giocatore polacco, l’attaccante Milik. Piatek potrebbe diventare in futuro il terzo giocatore polacco del Napoli, con la presenza non solo di Milik, ma anche del centrocampista Zielinski.