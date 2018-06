Il “misterioso” tweet dell’Inter: “Domani alle 10…”

Inter, “misterioso” tweet

L’ Inter, pochi minuti fa, sul suo account Twitter, ha cinguettato così:

Annuncio di mercato imminente? Può darsi, considerando l’ormai chiusa trattativa per Radja Nainggolan. L’ipotesi però più credibile è che verranno presentate le nuove seconde maglie, magari con il “Ninja” indossatore speciale. Staremo a vedere, al momento non possiamo far altro che “rimanere connessi”, come la stessa società invita a fare.