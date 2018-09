Il Giornale incorona Lautaro: “Ricorda Milito”. Ora Icardi rischia?

Il Giornale incorona Lautaro Martinez, protagonista della gara di ieri

Il Giornale nell’edizione odierna ha voluto elogiare Lautaro Martinez, protagonista della gara vinta ieri sera per 2 a 0 contro il Cagliari. L’attaccante argentino ieri ha dimostrato doti importanti, lasciando vedere caratteristiche diverse rispetto ad Icardi e che sono più congeniali al gioco che ha in mente Luciano Spalletti. La gara di ieri potrebbe essere il primo passo verso un avvicendamento nelle gerarchie in attacco?

L’elogio de Il Giornale, che paragona Lautaro a Milito

“Il Toro si è preso la scena, conquistando uno stadio che l’ha osannato ad ogni tocco di palla. E lui non ha tradito i suoi nuovi tifosi, andando in gol alla prima vera occasione avuta: è il 12’, l’assist è di Dalbert dalla sinistra. Rete di personalità, con uno stacco imperioso che ricorda il miglior Diego Milito.

E con El Principe, Lautaro Martinez ha molte affinità, tra le tante l’essere cresciuti entrambi nel Racing. Di certo il Toro ha messo in mostra numeri molto interessanti: accelerate improvvise, bravura a dialogare con i compagni con entrambi i piedi e soprattutto la concreta possibilità di poter offrire soluzioni offensive differenti a Spalletti.

Perché gioca spesso fuori dall’area di rigore, a differenza di Icardi offre alla squadra la possibilità di creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti centrali e laterali in area di rigore. Dopo i vari Eder, Rocchi, Pinamonti, Palacio, Osvaldo, Belfodil e Gabigol, finalmente può gioire per l’aver scoperto un vero attaccante, capace di sostituire e (perchè no?) affiancare Icardi”.