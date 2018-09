Inter News: Il Giornale, analisi severa ma realistica

(Inter News) Riccardo Signori su “Il Giornale” ha fatto una analisi severa e dettagliata della partita di sabato dell’Inter a Bologna. Il giornalista parte da un assunto generale: il calcio è fatto di due cose principali, qualità e velocità. La qualità dei nerazzurri viene fotografata dai nomi dei tre marcatori, Nainggolan che segna come un autentico centravanti, Candreva che nonostante lo scorso campionato possiede ritmo, tempi e piede giusti e infine Perisic definito ”qualità allo stato puro”.

Quanto alla velocità Signori parla di un primo tempo dell’Inter “da scandaloso clan dei lumaconi”. La gara di Bologna viene dipinta con queste pennellate: “L’Inter ha capovolto la partita rispetto a quella sprecata contro il Torino. Primo tempo da mettersi le mani nei capelli e domandarsi: ma cosa fanno durante la settimana, vista la banalità del gioco? Secondo tempo dove è spuntata la qualità di chi la possiede in quantità, è riapparsa la personalità (leggi Nainggolan) e si è capito che questa squadra ha una sola chance per essere credibile: abolire il clan dei lumaconi e tener svegli i piedi buoni”.

Qualità e velocità

Secondo l’autore l’Inter è destinata a scontare l’assenza di un vero leader a centrocampo. Quello che prende la squadra per mano facendole fare il salto di qualità, quello che per ora è solo Nainggolan. E la conclusione cui arriva Signori è un monito esplicito a mister Spalletti : “dopo aver visto il Ninja inchinarsi al pubblico nerazzurro, qualcuno (Spalletti in testa) risponda all’inchino e diventi martello ricordando che qualità e velocità sono il pane del calcio”.

Fonte : Il Giornale