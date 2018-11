Il centrocampista messicano non rinnova: l’Inter è in pole (TMW)

TMW – Herrera, pazza voglia di Italia. Inter in pole, serie A nel destino

Un futuro italiano. La decisione di Hector Herrera è stata presa, ed il centrocampista messicano ha di fatto segnato il passo verso il nostro campionato. Magari non a gennaio, complice il suo status da extracomunitario, certamente in estate quando il suo contratto con il Porto sarà a tutti gli effetti esaurito.

Come riporta TMW la pole position dell’Inter è totale, nonostante i margini di inserimento di altre società di casa nostra che pure osservano con grande interesse all’attuale capitano dei Dragoes. Ciò che non sembra in discussione, a prescindere dalla squadra che avrà la meglio, è che Herrera la sua decisione l’abbia già presa. E che i suoi desideri siano rivolti verso il nostro campionato.