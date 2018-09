Il Barcellona ha deciso: Rafinha sarà ceduto a gennaio, l’Inter pronta all’affare?

Rafinha-Barcellona: a gennaio l’addio

Il Barcellona ha deciso: vuole che Rafinha lasci il club a gennaio. Questo è quanto riportato oggi dal quotidiano catalano Sport. Il fallimento della trattativa con il Betis non ha fatto cambiare idea al tecnico Valverde, che non ha convocato l’ex interista per la gara contro l’Huesca e che non fa affidamento sul giocatore.

“Il Barcellona insisterà nel cercare di vendere Rafinha anche nel mese di gennaio. Il giocatore non rientra nei piani dell’allenatore e il Barcellona conta di acquistare un nuovo centrocampista o un difensore, nella sessione invernale, proprio grazie all’addio del brasiliano”.

Il futuro dell’idolo dei tifosi dell’Inter, quindi, è sempre più lontano dalla Catalogna. E chissà che i nerazzurri non possano decidere di lanciare l’assalto al brasiliano nella prossima sessione di mercato.

Il presidente del Betis, ecco perchè Rafinha non è arrivato

Intervistato dal canale ufficiale del Betis Siviglia, il patron Angelo Haro è ritornato sulla trattativa ed i motivi che hanno portato alla fumata nera: “Avevamo convinto il Barça, col giocatore che premeva per venire.

Però non voleva legarsi a noi a lungo termine: chiudere coi catalani e non avere un accordo sul contratto col giocatore è come non avere nulla in mano. E questo è successo tutto nelle ultime 48 ore del mercato”. Parole che potrebbero, quindi, riaccendere le speranze della Serie A: nei suoi sei mesi all’Inter il brasiliano aveva dimostrato di essersi ambientato rapidamente al nostro calcio ed i nerazzurri continuano ad avere un occhio vigile su di lui.