Inter News: Un’altra serata memorabile

(Inter News) Inter Barcellona di martedì prossimo si preannuncia non solo come la serata chiave per il prosieguo nerazzurro in Champions ma anche come un’altra occasione di spettacolo incredibile. San Siro sarà nuovamente stracolmo, l’importanza della gara e i dolci ricordi di qualche anno fa stanno accendendo l’entusiasmo del popolo nerazzurro, casomai ve ne fosse ancora bisogno.

Oggi il Barca con un post sul proprio profilo ha ufficializzato la scelta della maglia. Giocherà con la terza divisa, un completo rosa shocking con ampie sfumature rosse. Ci saranno di sicuro solide ragioni di marketing dietro questa scelta e dietro l’opzione per una divisa di gioco così lontana da quella blaugrana tradizionale.

Come lo “Sprite”

Ma nessuno ce ne voglia in Catalogna se diciamo che l’effetto ottico non è dei migliori. Non ce ne vorranno gli amici del Barca tanto più che proprio l’Inter, un paio d’anni fa, dette spettacolo da questo punto di vista. Nessuno ha dimenticato il terzo completo del 2016, passato alla storia come lo “Sprite”.

Un orrendo accostamento di colori e righe verde e azzurro che rimandava con il pensiero alla confezione della famosa bevanda gassata. I risultati di quell’annata e soprattutto delle partite in Europa League disputate con quell’abbigliamento sono ancora nella memoria di molti tifosi.

Colori e ricordi

Il fascino di queste sfide sta anche nei colori, che poi si trasformano in ricordi. E allora tornando indietro col pensiero, si torna a quel magico 20 aprile 2010 e si ritrova nella memoria la foto di un Barcellona anche in quella sera schierato con una improbabile mise arancione, assai simile a quella che sfoggeranno martedì prossimo.

Torniamo seri. Ci vorrà ben altro che la cabala martedì sera per portare a casa un risultato positivo contro i marziani che quindici giorni fa ci hanno dato una lezione sonora. E poi noi non siamo gente che guarda alla cabala , vero? Comunque ok Barca, se va bene a voi, a noi pure.